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Происшествия

"Повестка не дошла": Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

12:4113.11.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкИгорь Сечин. Архивное фотоИгорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Суд выслал главе "Роснефти" Игорью Сечину повторную повестку в суд по делу Улюкаева. На предыдущее заседание 13 ноября он не явился. В компании сообщили, что повестку Сечин не получал.

Повестка в суд

О том, что главе "Роснефти" направили повестку, представитель суда Эмилия Хиль сообщила на прошлой неделе. По ее словам, заседание с участием Сечина в качестве свидетеля запланировано на понедельник, 13 ноября.

По словам судьи, повестку, действительно, доставили по рабочему адресу главы "Роснефти", однако в компании отказались ее принять.

Документ также отправили письмом и факсом. Помимо этого, защита Улюкаева направила Сечину повестку самостоятельно. Все они до адресата не дошли, констатировала судья.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Улюкаев не ответил на вопрос, готов ли он встретиться с Сечиным в суде

В пресс-службе "Почты России" РИА Новости рассказали, что повестку доставили в установленные сроки — 10 ноября.
Ключевой свидетель

Сечин должен был стать тринадцатым и самым важным свидетелем по делу Улюкаева. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру два миллиона долларов.

Улюкаева обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.

Ранее в суде гособвинение показало записи, на которых видно, что Сечин ждет Улюкаева возле гаражей на территории офиса "Роснефти". Рядом у заснеженной елки стоит объемная сумка. После того, как глава компании указал на нее Улюкаеву, тот взял ее и понес в машину. В этот момент автомобиль окружили четверо сотрудников в штатском, попросили министра выйти и отвели куда-то.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в здании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Адвокат рассказал, какие колбасы Сечин передал Улюкаеву

На вопрос о том, что лежит в сумке Улюкаев ответил, что там вино от Сечина. По версии защиты, именно так считал экс-министр. Сам Улюкаев заявил, что расценивает произошедшее как провокацию. Он также утверждает, что обвинения во взяточничестве против него основываются исключительно на ложных показаниях Сечина.

По словам адвоката Дареджан Квеидзе, сумка не была тяжелой: "Мне, наоборот, показалось, что она легкая — он ее легко взял и понес".

Главная улика

На заседание суда 8 ноября следователи принесли те самые два миллиона рублей, изъятые в ходе обыска в машине у экс-министра.

Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017
© РИА Новости
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Судья лично осмотрела найденные в машине Улюкаева два миллиона долларов

"Вскрывается упаковка. Деньги в размере 2 миллионов долларов, которые Улюкаев получил в виде взятки…" — начал прокурор Павел Филипчук, выкладывая пачки 100-долларовых купюр из картонной коробки на свой стол.

Когда обвинитель уже успел заполнить стол пачками наличности, судья Лариса Семенова его прервала и попросила раскладывать деньги на ее столе.
Далее, осмотрев вещдок, она постановила унести деньги из зала заседания. При этом защита осталась недовольна, что гособвинение показало пачки наличности отдельно от сумки, в которой они были найдены.

Другой адвокат Дариджан Квеидзе обратила внимание суда на тот факт, что на следствии "деньги были в полиэтиленовых упаковках", а сейчас их демонстрируют без какой-либо упаковки.

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