Защита Улюкаева надеется, что Сечин придет в суд в качестве свидетеля

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Защита Алексея Улюкаева считает, что глава "Роснефти" Игорь Сечин все же придет в суд на допрос в качестве ключевого свидетеля обвинения.

"Я думаю, он придет. Это мое мнение", — сказал адвокат Тимофей Гриднев после того, как Замоскворецкий суд согласился повторно вызвать главу "Роснефти" на допрос.

В понедельник Сечин не явился на заседание, не объяснив причин. По словам судьи, в "Роснефти" не приняли повестку у приставов.

Опрошенные РИА Новости адвокаты заявили, что, в теории, главе "Роснефти" может грозить принудительный привод в суд, если он и далее не будет приходить на заседания без уважительных причин.

Вместо Сечина суд допросил трех свидетелей со стороны защиты: первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера, замглавы департамента МЭР Ивана Безменова и сотрудника Минэкономразвития.

Именно Сечин, сотрудничая с ФСБ, передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев расценивает произошедшее как провокацию. Ему грозит до 15 лет заключения.