Жительницу Челябинской области, обокравшую ветерана, осудили на 8,5 лет

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жительница Челябинской области, избившая и обокравшая 91-летнюю ветерана Великой Отечественной войны накануне Дня Победы, приговорена к 8,5 годам колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Установлено, что 8 мая пьяная осужденная в деревне через незапертую дверь зашла в дом к своей жертве, сбила ее с ног и потребовала отдать деньги и ценности. Она схватила хозяйку дома за волосы, ударила головой об пол, нанесла ей 15 ударов руками и ногами, а также пять раз ударила ее металлическим чайником по голове. В результате, пожилая женщина получила закрытую тупую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, кровоизлияния под мягкую и твердую мозговые оболочки

Осужденная связала веревкой ноги ветерану ВОВ и украла из дома четыре металлические броши, металлический браслет, металлические часы. В ходе судебного разбирательства женщина частично признала вину, попросила прощения у своей жертвы и вернула украденное.

Ее признали виновной по статье УК РФ (Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

"Суд приговорил ее к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 5 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении ведомства.