Жительницу Челябинской области, обокравшую ветерана, осудили на 8,5 лет

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жительница Челябинской области, избившая и обокравшая 91-летнюю ветерана Великой Отечественной войны накануне Дня Победы, приговорена к 8,5 годам колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.
Осужденная связала веревкой ноги ветерану ВОВ и украла из дома четыре металлические броши, металлический браслет, металлические часы. В ходе судебного разбирательства женщина частично признала вину, попросила прощения у своей жертвы и вернула украденное.
Ее признали виновной по статье УК РФ (Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
"Суд приговорил ее к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 5 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении ведомства.