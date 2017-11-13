В Москве фельдшер скорой пострадал в результате конфликта с мужчиной

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полиция проводит проверку после заявления фельдшера скорой помощи о том, что он получил травмы в конфликте с мужчиной на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Вчера около 19.30, по предварительной информации, на улице Миклухо Маклая гражданин нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи", — сказал дежурный офицер.

По его словам, участники конфликта были доставлены в отдел полиции для разбирательства. По факту обращения проводится проверка.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, фельдшер не получил серьезных травм.

"Как установили полицейские, все ограничилось словесным конфликтом и рукоприкладством, но серьезных травм обратившийся фельдшер не получил", — сказал собеседник агентства.