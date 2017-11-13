Допрос еще одного свидетеля по делу Улюкаева оказался под угрозой

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. ФСБ России попросила не допрашивать в суде своего оперативника, участвовавшего в "разработке" Алексея Улюкаева, аргументировав это его командировкой.

"Ранее были направлены повестки для вызова в суд. В суд поступило письмо СЭБ (Службы экономической безопасности) ФСБ о том, что вызванный старший лейтенант Александр Калиниченко находится в командировке. (В ФСБ) просят снять с повестки суда вызов его на допрос", — сообщила в понедельник судья Лариса Семенова.

В какой роли старший лейтенант Калиниченко участвовал в расследовании, неясно.

На сегодняшнем же заседании должен был выступить глава "Роснефти" Игорь Сечин в качестве ключевого свидетеля обвинения, но в суд топ-менеджер не явился, причины неизвестны. По словам судьи, в "Роснефти" отказались принять у приставов повестку.

Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.