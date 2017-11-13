Допрос еще одного свидетеля по делу Улюкаева оказался под угрозой

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. ФСБ России попросила не допрашивать в суде своего оперативника, участвовавшего в "разработке" Алексея Улюкаева, аргументировав это его командировкой.
В какой роли старший лейтенант Калиниченко участвовал в расследовании, неясно.
На сегодняшнем же заседании должен был выступить глава "Роснефти" Игорь Сечин в качестве ключевого свидетеля обвинения, но в суд топ-менеджер не явился, причины неизвестны. По словам судьи, в "Роснефти" отказались принять у приставов повестку.
По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.