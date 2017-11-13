Сотрудник МЧС по телефону помог спасти жизнь едва не утонувшему ребенку

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальник караула пожарно-спасательной части МЧС России в городе Рубцовск Алтайского края помог по телефону спасти жизнь шестилетнему мальчику, который чуть не утонул, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС.

Ребенок купался в реке Алей, наглотался воды и стал тонуть. Местные жители вытащили его на берег в бессознательном состоянии и попытались привести в чувство, но ничего не получалось. Они позвонили по телефону экстренной помощи, и диспетчер пожарно-спасательной части тут же переадресовала вызов в "скорую".

"Однако начальник караула части Константин Кострыкин, понимая, что в подобной ситуации дорога каждая секунда, решил по телефону оказать максимальную помощь в спасении мальчика. Он говорил мужчине, который находился рядом с пострадавшим, какие реанимационные действия необходимо предпринять", — рассказал представитель регионального центра.

По его словам, через шесть минут Кострыкин услышал детский плач в трубке и понял, что главная опасность миновала. После этого очевидцы по просьбе сотрудника МЧС наблюдали за ребенком до приезда врачей.