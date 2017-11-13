Сотрудник МЧС по телефону помог спасти жизнь едва не утонувшему ребенку

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальник караула пожарно-спасательной части МЧС России в городе Рубцовск Алтайского края помог по телефону спасти жизнь шестилетнему мальчику, который чуть не утонул, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС.
"Однако начальник караула части Константин Кострыкин, понимая, что в подобной ситуации дорога каждая секунда, решил по телефону оказать максимальную помощь в спасении мальчика. Он говорил мужчине, который находился рядом с пострадавшим, какие реанимационные действия необходимо предпринять", — рассказал представитель регионального центра.
По его словам, через шесть минут Кострыкин услышал детский плач в трубке и понял, что главная опасность миновала. После этого очевидцы по просьбе сотрудника МЧС наблюдали за ребенком до приезда врачей.