В Кузбассе осудили бывшую сотрудницу банка, укравшую более миллиона рублей

КЕМЕРОВО, 13 ноя — РИА Новости. Ленинск-Кузнецкий городской суд в Кемеровской области приговорил к реальному лишению свободы 35-летнюю бывшую сотрудницу банка, которая за неделю похитила со счетов клиентов более 1,1 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

"Экс-сотрудница банка, используя свое служебное положение, при помощи мобильного сервиса обслуживания клиентов, незаконно подключенного к нескольким счетам, похищала денежные средства их владельцев. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,1 миллиона рублей. Причем эту сумму обвиняемая похитила за восемь дней", — сказали в ГУМВД.

Как уточнили в ведомстве, женщина, на тот момент еще работавшая в банке, стала фигуранткой уголовного дела, которым занимались следователи и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД "Ленинск-Кузнецкий". Суд признал ее виновной в совершении кражи в особо крупном размере и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"Исполнение наказания для осужденной отстрочено до достижения ее дочерью 14-летнего возраста. Также по решению суда фигурантка обязана возместить банку сумму причиненного материального ущерба", — отметили в полиции.