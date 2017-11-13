Улюкаев не ответил на вопрос, готов ли он встретиться с Сечиным в суде

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев уклонился от ответа на вопрос, готов ли он встретиться с главой "Роснефти" Игорем Сечиным в суде, сообщили РИА Новости в суде.

Зайдя в зал, Улюкаев поздоровался с журналистами и объяснил свое опоздание действиями ФСИН: "Я человек подневольный — когда за мной приезжают так и выезжаю", — но на вопрос о вероятной встрече с Сечиным отвечать не стал.

"Вопрос суда — каждый гражданин должен выполнять свои конституционные обязанности", — ответила вместо него адвокат Виктория Бурковская.

Предполагалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин выступит на сегодняшнем заседании в качестве ключевого свидетеля обвинения, однако произойдет ли это, пока неясно. Как заявлял РИА Новости пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, повестку на вызов в суд Сечин не получал, хотя в Замоскворецком суде сообщали, что такую повестку направляли.

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Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.