В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Два ребенка и взрослый погибли при пожаре в частном доме в хуторе Северный Целинского района Ростовской области в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

По его словам, сообщение о возгорании в частном доме на улице Мира поступило на пульт дежурного в 3.48 мск. В 4.10 мск открытое горение было ликвидировано.

"При пожаре погибли мужчина 1987 года рождения и две девочки примерно семи и десяти лет", — сказал собеседник агентства.

Причины пожара устанавливаются.