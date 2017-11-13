На Дальнем Востоке потушили все лесные пожары

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Все пожары удалось потушить за последние сутки в лесах Дальнего Востока, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе новых лесных пожаров не зарегистрировано. В округе действовало одно ранее возникшее возгорание. Огонь прошел 100 гектаров нелесных площадей (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Силами лесопожарных формирований пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

К утру понедельника в ДФО действующих лесных пожаров нет.

С начала пожароопасного сезона 2017 года на Дальнем Востоке отмечены более 2,2 тысячи лесных пожаров на площади более 2,2 миллиона гектаров. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 миллиона гектаров.