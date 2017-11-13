В Приморье после тушения пожаров сняли режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Режим ЧС, введенный из-за бушующих пожаров, снят в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает администрация края.

"В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки в Дальнегорске снят муниципальный режим ЧС. Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, все лесные пожары на территории Приморского края потушены", — говорится в сообщении.

Режим ЧС продолжает действовать в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах. Также на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. С начала года в крае возникли 618 лесных пожаров.