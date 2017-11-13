В Южно-Сахалинске несколько улиц и два села остаются обесточены

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Несколько улиц в Южно-Сахалинске и два села на Сахалине уже более суток остаются обесточенными из-за циклона, который принес на Сахалин мокрый снег и сильный ветер, сообщает в понедельник пресс-служба "Сахалинэнерго".

"Остаются обесточенными села Взморье Долинского района и Новоселово Томаринского района. В Южно-Сахалинске частично нарушено электроснабжение в районе проспекта Мира и улицы Украинской, Больничной, пересечения Холмского шоссе и улицы Керамической. Также есть ряд обесточенных домов в микрорайоне "Владимировка" по улицам Проточной, Молодежной и Тургенева", — говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация, рассказали в энергокомпании, сложилась с ЛЭП, ведущей к селу Взморье. Здесь энергетикам предстоит установить семь опор и натянуть провода. Работы планируется завершить к 19.00 (11.00 мск) понедельника.

В воскресенье и в ночь на понедельник было восстановлено электроснабжение 16 населенных пунктов на Сахалине.

"Кроме того, оперативно-выездные бригады энергокомпании продолжают ремонт в электрических сетях низкого напряжения. От жителей областного центра и населенных пунктов Холмского и Томаринского районов, проживающих в районах частной застройки, поступило около 150 заявок", — говорится в релизе.

На помощь энергетикам из Южно-Сахалинска направлены ремонтные бригады из Корсакова, Долинска и Анивы. Сейчас в восстановительных работах задействованы 29 бригад — 114 человек и 40 единиц техники.

При прохождении циклона, который сопровождается штормовым ветром и мокрым снегом, произошло более 100 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, 7 — 35 кВ, 7 — 110 кВ, 2 — 220 кВ.