Одного из пострадавших в ДТП в Москве доставили в больницу на вертолете

ДТП на юго-западе Москвы на улице Обручева с участием микроавтобуса. 12 ноября 2017

ДТП на юго-западе Москвы на улице Обручева с участием микроавтобуса. 12 ноября 2017

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси и микроавтобуса на юго-западе Москвы, одного из пострадавших эвакуировали с места происшествия на санитарном вертолете, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"В результате ДТП с участием маршрутного такси и микроавтобуса на улице Обручева, 31 пострадали девять человек. Экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего в столичную больницу, его сопровождает авиамедицинская бригада", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди пострадавших — два ребенка.