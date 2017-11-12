В Ярославле считают, что сообщения о минировании поступили из-за рубежа

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Анонимные сообщения о минировании ряда объектов в Ярославле в субботу вечером являются ложными и, предположительно, поступили из-за рубежа, сообщило правительство региона.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу в правоохранительные органы поступил ряд звонков о минировании объектов с массовым пребыванием людей в Ярославле. По данным мэрии, якобы заминированных объектов было чуть более 20. Полиция проверяет сообщения.

"Предположительно из-за рубежа поступило 21 ложное анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах в Ярославле. Все объекты – с массовым пребыванием людей. Проведена эвакуация людей из торговых центров, гостиниц, кафе и одного частного многоквартирного дома", — говорится в сообщении.

По информации департамента региональной безопасности, полиция устанавливает личности звонивших.

"Очевидной целью организаторов является распространение среди населения панических настроений и дезорганизация процессов управления городом и указанными объектами. В настоящее время проверено более половины объектов. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась", — подчеркивает региональное правительство.

Власти просят людей не поддаваться панике и соблюдать бдительность.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.