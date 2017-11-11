В Ярославле проверяют сообщения о минировании торговых центров и гостиниц

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Полиция в Ярославле проверяет сообщения о минировании вечером в субботу порядка 18 крупных торговых центров, гостиниц и кафе города, люди с территории объектов эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

"Нам поступил ряд звонков о минировании. Мы проверяем их", — сказала собеседница, уточнив, что звонки были анонимные, пока что информация о минировании не подтвердилась.

Жители Ярославля в соцсетях сообщают, что эвакуированы порядка 18 объектов – это кафе, гостиницы, крупные торговые центры, аптека.

Представитель мэрии Ярославля заявил РИА Новости, что поступила информация о минировании чуть более 20 объектов. "Часть объектов сотрудники полиции уже проверили, и они работают в штатном режиме", — подчеркнул он.