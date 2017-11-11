Телеканал "ТВ Центр" соболезнует в связи со смертью Бориса Ноткина

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Руководство и коллектив телеканала "ТВ Центр", где телеведущий Борис Ноткин проработал 20 лет, выразили соболезнования в связи с его гибелью.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье. По предварительным данным, журналист совершил самоубийство.

"Руководство и коллектив телеканала "ТВ Центр" выражают глубокие соболезнования семье Бориса Исаевича Ноткина в связи с его трагической кончиной", — говорится в переданном РИА Новости заявлении.

На телеканале отмечают, что программы Ноткина были популярны среди телезрителей. Как говорится в заявлении, телеведущий был превосходным интервьюером, который "легко находил общий язык со всеми гостями" и был уважаем коллегами. "В этот трагический момент мы скорбим вместе с родными Бориса Исаевича и переживаем с ними невосполнимую утрату", — отмечается в тексте.

В сообщении также говорится, что в последнее время 75-летний Ноткин "был тяжело болен".

В 1997 году с образованием канала "ТВ Центр" телеведущий стал делать программу "Галерея Бориса Ноткина". В 1999 году передача сменила название на "Грани", с сентября 2000 года программа стала называться "Приглашает Борис Ноткин" и выходила до марта 2015 года.