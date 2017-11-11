Следствие просит арестовать обвиняемого в обрушении дома в Ижевске

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Следствие ходатайствует о заключении под стражу Александра Копытова, обвиняемого по делу об обрушении части жилого дома в Ижевске, сообщила в субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявила она.

Главное следственное управление СК РФ предъявило обвинение Копытову в совершении преступления, предусмотренного частью 105 УК РФ "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.