В ликвидации последствий ЧП в Ижевске участвовали сто сибирских спасателей

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сто сибирских спасателей, прибывших на помощь в Ижевск, возвращаются обратно, выполнив все поставленные перед ними задачи, сообщил в субботу РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли семь человек. Суббота и воскресенье объявлены днями траура. Флаги приспущены на всей территории республики.

"Группировка из ста человек прибыла с места чрезвычайной ситуации. Задачи выполнены, замечаний нет", — цитирует представитель ведомства главу Сибирского поисково-спасательного отряда Александра Кресана.

В пресс-службе отметили, что работа сибирских спасателей в зоне чрезвычайной ситуации продолжалась почти сутки. В ходе работ были демонтированы 23 нависающие плиты, а также вывезено около 1145 кубических метров строительного мусора.

"Мы понимаем, что после нас здесь продолжат работу следователи, эксперты по определению устойчивости здания, строители, работники коммунальных служб — все они должны выполнить свои функции в безопасных условиях, быть уверены, что не пострадают от внезапно упавшего куска железобетона", — цитирует представитель СРЦ слова Кресана.