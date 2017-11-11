Водителя, сбившего студентку на Сахалине, приговорили к 34 месяцам колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Пьяного водителя, который на Сахалине сбил насмерть студентку на пешеходном переходе, приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения, сообщается на сайте областной прокуратуры.

В июне рано утром 31-летний южносахалинец ехал по центру Невельска со скоростью 105 километров в час, при этом мужчина был пьян. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил девушку, которая погибла от многочисленных травм.

"Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Южно-Сахалинска за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

"Уголовное дело рассмотрено судом при полном согласии подсудимого с предъявленным обвинением в порядке особого судопроизводства, предусматривающего предельно возможный размер наказания не более 2/3 от самого строгого наказания по санкции статьи", — сообщается в релизе.

Государственный обвинитель настоял на наказании в виде реального лишения свободы. Суд принял во внимание признание вины, раскаяние и то, что подсудимый оказал материальную помощь семье погибшей. Кроме того, у виновника ДТП на иждивении малолетний ребенок.

В итоге суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на 3 года.