Детей, попавших в ДТП под Ярославлем, выпишут в ближайшие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Дети из Екатеринбурга, которые в среду попали в ДТП под Ярославлем, будут выписаны в ближайшие дни; за ними уже направлены представители департамента образования администрации Екатеринбурга, которые будут их сопровождать, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло вечером 8 ноября на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 16 детей и водитель — были госпитализированы в Ростовскую ЦРБ. Шофер автобуса позже скончался.

"В больницах Ярославля и Ростова Великого находятся еще дети, которые требуют лечения. Уже туда направлены представители департамента образования – в Ярославль и Ростов Великий – для того, чтобы контролировать ситуацию с выпиской детей. У всех нормальное состояние, стабильное. Просто необходимо, чтобы их понаблюдали еще. Прогнозы сложно строить, но, думаю, что в ближайшие дни (дети вернутся в Екатеринбург), раз представители департамента уже туда направлены, чтобы контролировать, кого родители забрали, а кого — нет", — сказал собеседник агентства.

Карманов добавил, что сотрудники департамента образования будут сопровождать тех детей, которых не смогут забрать родители. По его словам, вся необходимая помощь будет оказана.

Он добавил, что 22 ребенка, которые не пострадали в аварии, уже вернулись в Екатеринбург. За одним из них приехал родитель, а остальные 21 человек с тремя сопровождающими приехали в ночь на субботу на поезде из Москвы. Их состояние в норме.