Ночью в красноярской тайге застрял автобус с 22 детьми

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Автобус с 22 детьми в возрасте от 10 до 12 лет и 11 взрослыми застрял в тайге в Красноярском крае в ночь на субботу, сообщается на сайте регионального главка МВД.

В Кызыле и Красноярске около —12 ночью и —2 днем.

"Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на 68-м километре автодороги Р-257 сломался автобус, следовавший из города Кызыл в Красноярск на концерт. В салоне находился творческий коллектив из 22 детей в возрасте от 10 до 12 лет и 11 сопровождающих", — говорится в сообщении.

В связи со сложными погодными условиями и минусовой температурой к месту происшествия направили служебный микроавтобус полиции для обогрева детей. На место также прибыли наряд ДПС и спасатели.

"В дальнейшем дети и их сопровождающие были доставлены в Красноярск к месту назначения… сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что неисправность автобуса возникла в топливной системе", — добавляется в сообщении.