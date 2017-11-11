Частично разрушенный дом в Ижевске от мародеров охраняют полицейские

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Около 50 полицейских и три экипажа ГИБДД обеспечивают сохранность имущества жильцов частично разрушенного дома в Ижевске от мародеров, сообщается на сайте регионального МВД.

"Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению сохранности имущества граждан эвакуированного дома. В настоящее время на месте происшествия работают 50 полицейских, три экипажа ГИБДД. Фактов мародерства не допущено. Организован беспрепятственный подъезд спецтехники к месту проведения работ", — говорится в сообщении.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.