В Улан-Удэ коммунальщики готовят оборудование к подаче воды

КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. Коммунальщики готовят оборудование к подаче воды в Улан-Удэ, где из-за аварии на коллекторе почти 100 тысяч жителей остались без водоснабжения и частично без отопления, сообщает пресс-служба управления МЧС по Бурятии.
"Заканчиваются работы по очистке канализационного трубопровода, проводится хлорирование воды, проверка запорной аппаратуры и подготовка системы к подаче воды", — говорится в сообщении.
В городе работают 24 пункта раздачи воды, социально незащищенным лицам организован подвоз бутилированной воды.