В Улан-Удэ коммунальщики готовят оборудование к подаче воды

КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. Коммунальщики готовят оборудование к подаче воды в Улан-Удэ, где из-за аварии на коллекторе почти 100 тысяч жителей остались без водоснабжения и частично без отопления, сообщает пресс-служба управления МЧС по Бурятии.

Ранее местные власти сообщили, что авария произошла в четверг около 17.00 (12.00 мск). Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Специалисты работают в круглосуточном режиме. В городе введен режим ЧС.

"Заканчиваются работы по очистке канализационного трубопровода, проводится хлорирование воды, проверка запорной аппаратуры и подготовка системы к подаче воды", — говорится в сообщении.

В городе работают 24 пункта раздачи воды, социально незащищенным лицам организован подвоз бутилированной воды.