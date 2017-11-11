В Удмуртии объявлен траур в память о погибших при обрушении дома в Ижевске

ИЖЕВСК, 11 ноя – РИА Новости. Государственные флаги РФ и Удмуртии в субботу и воскресенье будут приспущены в республике в знак скорби по погибшим при обрушении дома в Ижевске.
В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек.
Суббота и воскресенье по распоряжению главы Удмуртии Александра Бречалова объявлены днями траура. Флаги приспущены на всей территории республики. Кроме того, местным телерадиоканалам и учреждениям культуры было рекомендовано отменить в дни траура развлекательные передачи и мероприятия.