МЧС передало обрушившийся в Ижевске дом администрации города

ИЖЕВСК, 10 ноя — РИА Новости. Спасатели передали обрушившийся в Ижевске дом администрации города, сообщил глава ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

"Подписан акт приемки объекта главой администрации города Ижевска и управляющей компании. Как только последний спасатель ушел с объекта, передан объект администрации города и управляющей компании", — сказал Фомин журналистам.

"В 22.50 обнаружен последний пострадавший — женщина, которая была в магазине. Всего погибло семь человек, трое были с различными травмами. Одна девушка еще находится в больнице, двое выписаны. Всего десять пострадавших", — уточнил он.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что поисковые работы завершены в 23.00 мск.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

В пятницу Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по статье "убийство" в связи с обрушением в Ижевске. Обвинения предъявлены Александру Копытову, который жил вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. У следствия есть сомнения в психическом здоровье Копытова — в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.