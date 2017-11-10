Спасатели вывезли 95% обломков обрушившегося подъезда в Ижевске

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спасатели вывезли 95% обломков обрушившегося подъезда жилого дома в Ижевске, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по республике.

"Часть завалов разобрана (вывезено 73 самосвала со строительным мусором, 1145 тонн), что составляет около 95% от общего объема. Произведен демонтаж 23 плит перекрытий и несущих стен, свисающих в месте обрушения (100 % от общего количества), продолжается разбор завалов (сформировано три смены по разборам завалов численностью по 40-50 человек, определена продолжительность работы — 1 час)", — говорится в сообщении.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. Погибли семь человек. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

В пятницу Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по статье "убийство" в связи с обрушением в Ижевске. Обвинения предъявлены Александру Копытову, который жил вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. У следствия есть сомнения в психическом здоровье Копытова — в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.