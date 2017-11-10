Взрывоопасных предметов в аэропорту Пулково не нашли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Опасных предметов в ходе проверки из-за анонимного сообщения в аэропорту Пулково не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель управления МВД на транспорте по СЗФО.

Ранее сообщалось, что около 17.00 поступило анонимное сообщение об опасном предмете. Эвакуация людей с территории аэропорта в ходе проверки не проводилась.

"Сотрудниками транспортной полиции в 20.10 мск завершены проверочные мероприятия. Опасных предметов не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей