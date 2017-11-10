Мосгорсуд отменил компенсацию экс-гендиректору издателя российского Forbes

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции о выплате Наталье Гандуриной компенсации за ее увольнение с должности генерального директора "АС Медиа" в размере 3,6 миллиона рублей, говорится в заявлении международной медиагруппы ACMG, в состав которой входит этот издательский дом, выпускающий, в том числе, российский Forbes.

"Апелляционная инстанция московского городского суда признала требования Натальи Гандуриной о выплате компенсации за ее увольнение с должности генерального директора АО "АС РУС Медиа" незаконным. Решение о взыскании в пользу Н. Гандуриной 3,6 млн рублей компенсации отменено", — говорится в заявлении ACMG, распространённом в пятницу.

Как уточняется в документе, Гандурина судится с ACMG с начала года, она оспаривает незаконное, с ее точки зрения, увольнение. Летом 2016 года Гандурина перешла с поста гендиректора "АС РУС Медиа" на должность вице-президента новой управляющей компании издательского дома – "Арт Трейдинг Портфолио Менеджмента".

"Причиной послужил вступивший в силу закон, запрещающий иностранным гражданам владеть российскими СМИ и осуществлять контроль за деятельностью российских СМИ в иной форме. У Натальи не было российского гражданства. Спустя полгода, в декабре, Гандурина была уволена из компании по статье. Спустя некоторое время Гандурина обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего работодателя компенсацию, стараясь доказать, что она была не переведена из одной структуры организации в другую, а уволена без компенсации", — говорится в заявлении.

Тогда суд встал на сторону Гандуриной и постановил взыскать в пользу бывшего руководителя "АС РУС Медиа" 3,6 миллиона рублей компенсации.

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году, входит в ТОП-10 крупнейших в России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L'Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L'Officiel Hommes и L'Officiel.