В КБР восстановили газоснабжение более трех тысяч жителей города

НАЛЬЧИК, 10 ноя — РИА Новости. Специалисты восстановили газоснабжение более трех тысяч жителей города Чегем в Кабардино-Балкарии, прерванное из-за утечки на подземном газопроводе, сообщается в пятницу на сайте Минэнерго России.

Ранее сообщалось, что в 10.40 мск в пятницу в городе Чегем на улице Советская обнаружена утечка газа из стального подземного распределительного газопровода высокого давления диаметром 80 миллиметров. В результате было прекращено газоснабжение более трех тысяч абонентов.

"В 17.00 аварийно-восстановительные работы завершены, начат пуск газа потребителям. В 18.30 газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.