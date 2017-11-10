СК назвал мотивом подозреваемого во взрыве в Ижевске личную неприязнь

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Полиция задержала сына хозяйки квартиры, где, предположительно, произошел взрыв в жилом доме в Ижевске, вызвавший обрушение. С подозреваемым работают следователи. По их версии, мотивом мужчины могла быть "личная неприязнь".

Спасатели продолжают разбор завалов на месте частично обрушившегося дома, работы планируется завершить до полуночи. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже.

При обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По последним данным, погибли шесть человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

Следов взрывчатки не обнаружили

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу сообщила, что, предположительно, хлопок газа в жилом доме в Ижевске произошел в квартире на третьем этаже. По ее словам, в ходе первоначальных исследований и следственных действий остатков взрывчатых веществ не обнаружено.

Задержан сын хозяйки квартиры

Как отметила Петренко, в рамках уголовного дела следователи допросили более 50 человек, в том числе жильцов дома, сотрудников обслуживающих организаций. В настоящий момент изучаются данные камер видеонаблюдения, документы, изъятые в организациях, обслуживающих дом, а также иные доказательства, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия.

Полиция задержала сына хозяйки квартиры многоэтажного дома в Ижевске, в которой произошел хлопок газа.

"Полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. В настоящее время следователи допрашивают Копытова по обстоятельствам преступления. После допроса будет решен вопрос о процессуальном статусе задержанного", — сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого", — сказала Петренко. Она добавила, у следствия есть сомнения в психическом здоровье Копытова — в ближайшее время ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Разбор завалов продолжается

СК возбудил дело в отношении сына хозяйки квартиры многоэтажного дома в Ижевске, в которой произошел хлопок газа, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Спасатели продолжают разбор завалов на месте частично обрушившегося дома в Ижевске. Днем в пятницу спасатели приостанавливали на несколько чалов разбор завалов из-за представляющих угрозу нависающих плит. Позже плиты были срезаны, и работы были возобновлены. Завершить работы планируется до полуночи.

Еще утром СК РФ сообщил, что под обломками частично обрушившегося дома продолжают искать одного пропавшего без вести.

Все погибшие опознаны

"В ходе разбора обрушенного подъезда дома извлечено пять тел погибших, среди них двое детей. Еще четверо пострадавших были госпитализированы, при этом одна женщина скончалась в больнице. На данный момент остается неустановленным местонахождение одного из жильцов дома", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В пятницу родственники опознали всех шестерых погибших при обрушении дома.

"Все поступившие на данный момент погибшие при обрушении дома опознаны. Процедура опознания пока прекращена. Теоретически есть мнение, что должен быть еще погибший. Вот ждем информацию с места происшествия", — сообщил РИА Новости в пятницу днем представитель бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии.

Он добавил, что последний опознанный – мужчина. Ранее были опознаны девочка, подросток, мужчина и две женщины. По словам представителя бюро судебно-медицинской экспертизы, пятеро из опознанных — это жильцы дома. А шестой человек, женщина, — это, скорее всего, посетительница или сотрудница ателье, которое было на первом этаже дома. Собеседник агентства пояснил, что сейчас родственники решают организационные вопросы, связанные с похоронами.

Власти Удмуртии со своей стороны пообещали в организации похорон семьям, у которых погибли близкие. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жильцов дома не поддаваться панике и обращаться со всеми вопросами в официальные структуры.

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Должен был идти на футбол

Директор гуманитарно-юридического лицея №86, где учился погибший мальчик, Надежда Заварзина рассказала РИА Новости, что семиклассник в момент трагедии должен был быть на тренировке, но ее в этот день отменили.

"В этом подъезде пострадали пять семей, чьи дети учатся в нашем лицее. Двое детей погибли. Второклассница и семиклассник. Сейчас выяснилось, что мальчик должен был идти на футбол, а тренировку отменили. Если бы он был в это время на футболе.., может быть, не попал бы в эту беду", — сказала Заварзина.

Директор рассказала, что погибшая девочка училась во втором классе. В лицее вывешен плакат со словами соболезнования семьям погибших детей от коллектива школы.

"Еще там в одной квартире были сын и отец. Мальчик в одной комнате, папа – в другой. Где папа, там обвалилось. И папа погиб на глазах собственного сына", — добавила директор.

Кроме того, среди погибших был заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Завьяловскому району Удмуртии Ильдар Гарифуллин. По данным ведомства, Гарифуллин в 2006 году был назначен начальником отдела полиции Устиновского района города Ижевска. С 2011 года служил в должности заместителя начальника полиции по Завьяловскому району.

Судьбу дома решат совместно с жителями

Прощание с погибшим пройдет в субботу в 14.00 в похоронном доме "Вознесение". Министерство внутренних дел по региону выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Вопросы восстановления обрушившегося в Ижевске дома будут решаться совместно с жителями и местными властями, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Сегодня к концу дня уже будет предварительная информация о состоянии здания, несущих конструкций. Мы ее обязательно доведем до вас", — сказал Пучков жителям обрушившегося дома в Ижевске.

Он отметил, что после этого совместно с жителями и местными властями будут решаться вопросы ремонта, восстановления дома, благоустройства прилегающей территории и другие проблемы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что решение об обеспечении жильцов жильем будет принято после проведения экспертизы.

"Людей, конечно, интересует вопрос с жильем — это и пятый, и шестой подъезды, и остальные. Мы не оставим людей на улице. В ближайшие сутки, пока будет проходить экспертиза по дому, все обеспечены комфортными условиями, питанием, всем необходимым. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения. В первую очередь, это пятый подъезд", — сказал Бречалов журналистам.

Он также сообщил, что весь подъезд обрушившегося жилого дома, скорее всего, не подлежит восстановлению. Он уточнил, что в подъезде 31 квартира, восемь полностью разрушены.

Коммунальщики уже подключили отопление во все квартиры частично обрушившегося дома в Ижевске, кроме пострадавшего подъезда. Дом отключен от газа, электричества и холодного водоснабжения. После завершения обследования коммунальных сетей в дом планируется подать воду, газ и электричество.

Прокуратура проверит

Прокуратура Удмуртии начала проверку состояния газового оборудования в доме, в ходе которой будет дана оценка техническому состоянию дома, работе управляющей организации и органам государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.

"Надзорные органы выяснят, насколько эти ведомства реализовывали полномочия по государственному жилищному надзору", — сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник прокурора Удмуртии Олеся Федчишина.

При этом власти сообщили, что проверяли газовые сети в Ижевске и во всей Удмуртии при подготовке к отопительному сезону.

"Это трагический случай. Чтобы мы тут не оперировали — вот, пока гром не грянет. Нет, работа постоянно ведется. Мы готовились к отопительному сезону, все системы и в городе, и в республике проверялись тщательно и под моим контролем, и под контролем главы города. Естественно, следственные органы с самых первых минут начали свою работу, позже будет вывод. Эта работа постоянная, а не с завтрашнего дня начнется что-то, что вчера не делалось", — сказал Бречалов, отвечая на вопрос, не будет ли проводиться проверка газовых сетей после обрушения дома в Ижевске.

Депутаты Удмуртии, со своей стороны, выразили готовность выйти с законодательной инициативой по вопросу контроля за обслуживанием газового оборудования в жилых домах.

"Необходимо усилить контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах. Для этого нужно применить все имеющиеся рычаги в рамках действующего законодательства. А если их недостаточно, необходимо меры воздействия совершенствовать. При необходимости депутаты Государственного совета Удмуртской Республики готовы выйти с законодательной инициативой. Мы подробно изучим этот вопрос", — сказал РИА Новости председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

Помогут власти…

По его мнению, прежде всего надо обратить внимание на работу управляющих компаний, которые отвечают за весь многоквартирный дом и должны знать, в каком состоянии газовое оборудование в каждой квартире, давно ли проводилась проверка, не пора ли менять. По его словам, должен быть жесткий контроль за самими управляющими компаниями и ТСЖ в части соблюдения требований по содержанию газовых плит и колонок. Кроме того, необходимо повысить ответственность недобросовестных жильцов, которые не следят надлежащим образом за газовым оборудованием, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь всех жильцов дома. Он отметил, что не все владельцы квартир заключают договоры на обслуживание газового оборудования в своей квартире, и такие ситуации надо исключить.

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал выплатить по 1миллиону рублей семьям погибших при обрушении дома.

"Что касается погибших, членам семьи (это в законе прописано, супруг, супруга, дети на иждивении) — 1 миллион рублей за каждого погибшего. Вред здоровью легкий — 200 тысяч, тяжелый — 400 тысяч. По имуществу — от 500 до 200 тысяч рублей", — сказал Бречалов журналистам.

Кроме того, жители обрушившегося в Ижевске дома получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Сейчас, по словам Бречалова, по 10 тысяч выплачивают пострадавшим из пятого подъезда. Принято решение оказать такую помощь и жителям шестого подъезда.

И не только



Сбор денег для помощи семьям, пострадавшим при обрушении дома в Ижевске, организован и фондом "Сообщество". Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства Удмуртии. По словам директора фонда Ивана Черезова, "люди потеряли жильё, имущество, остались на улице, в наших силах оказать посильную помощь, в том числе финансовую".

К помощи жильцам пострадавшего дома подключились и обычные жители. Они приносят товары первой необходимости, продукты и одежду.

"Гуманитарная помощь пошла примерно с 19.00 (четверга). Приносят все. Идут целыми семьями. На моих глазах принесла семья многодетная, выпускников очень много идет. Собирают все, что пригодится. Поставщики воды спрашивали, какую воду привезти. Рестораторы звонили — узнавали, какие продукты питания нужны", — сообщила РИА Новости директор гуманитарно-юридического лицея №86, где открыт пункт приема помощи, Надежда Заварзина.

По ее информации, только из лицея отправлено около 20 машин с вещами и продуктами. Заварзина сообщила, что сотрудники школы надеялись на отклик ижевчан, но то, что помощь поступит в таком объеме, стало для них полной неожиданностью. Собрали такое большое количество продуктов и одежды, что, скорее всего, пункты приема помощи в пятницу завершат свою работу.

"Для малышей несут питание, памперсы. Сегодня стало известно о том, что необходимо для 5-месячного малыша. Родители одного из классов съездили и купили адресно", — отметила директор лицея. Она поблагодарила все классные коллективы – учителей, родителей и детей. "И дети помогли очень здорово. Одиннадцатиклассники сразу фасуют, распределяют все быстро, быстро комплектуют машины", — уточнила Заварзина.

При этом в холле лицея видно большое количество сумок с вещами. И поток людей, желающих оказать помощь землякам, не прекращается.