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Происшествия

СК назвал мотивом подозреваемого во взрыве в Ижевске личную неприязнь

Сюжет:
Главное за 10 ноября 2017 года (7)
19:3810.11.2017
(обновлено: 20:27 10.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Полиция задержала сына хозяйки квартиры, где, предположительно, произошел взрыв в жилом доме в Ижевске, вызвавший обрушение. С подозреваемым работают следователи. По их версии, мотивом мужчины могла быть "личная неприязнь".

Обрушение жилого дома в Ижевске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Трагедия в Ижевске: жертвами частичного обрушения дома стали шесть человек

Спасатели продолжают разбор завалов на месте частично обрушившегося дома, работы планируется завершить до полуночи. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже.

При обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По последним данным, погибли шесть человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

Следов взрывчатки не обнаружили

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу сообщила, что, предположительно, хлопок газа в жилом доме в Ижевске произошел в квартире на третьем этаже. По ее словам, в ходе первоначальных исследований и следственных действий остатков взрывчатых веществ не обнаружено.

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Ижевске не нашли следов взрывчатых средств на месте обрушения дома
Как отметила Петренко, в рамках уголовного дела следователи допросили более 50 человек, в том числе жильцов дома, сотрудников обслуживающих организаций. В настоящий момент изучаются данные камер видеонаблюдения, документы, изъятые в организациях, обслуживающих дом, а также иные доказательства, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия.

Задержан сын хозяйки квартиры

Полиция задержала сына хозяйки квартиры многоэтажного дома в Ижевске, в которой произошел хлопок газа.

"Полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. В настоящее время следователи допрашивают Копытова по обстоятельствам преступления. После допроса будет решен вопрос о процессуальном статусе задержанного", — сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Против жильца дома в Ижевске, где взорвался газ, возбудили дело об убийстве
СК возбудил дело в отношении сына хозяйки квартиры многоэтажного дома в Ижевске, в которой произошел хлопок газа, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого", — сказала Петренко.

Она добавила, у следствия есть сомнения в психическом здоровье Копытова — в ближайшее время ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Разбор завалов продолжается

Спасатели продолжают разбор завалов на месте частично обрушившегося дома в Ижевске. Днем в пятницу спасатели приостанавливали на несколько чалов разбор завалов из-за представляющих угрозу нависающих плит. Позже плиты были срезаны, и работы были возобновлены. Завершить работы планируется до полуночи.

Еще утром СК РФ сообщил, что под обломками частично обрушившегося дома продолжают искать одного пропавшего без вести.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске.10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске.10 ноября 2017

Вид из окна дома на Удмуртской улице в Ижевске, пострадавшего в результате частичного обрушения. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Ижевске завершились спасательные работы на месте обрушения дома
"В ходе разбора обрушенного подъезда дома извлечено пять тел погибших, среди них двое детей. Еще четверо пострадавших были госпитализированы, при этом одна женщина скончалась в больнице. На данный момент остается неустановленным местонахождение одного из жильцов дома", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Все погибшие опознаны

В пятницу родственники опознали всех шестерых погибших при обрушении дома.

"Все поступившие на данный момент погибшие при обрушении дома опознаны. Процедура опознания пока прекращена. Теоретически есть мнение, что должен быть еще погибший. Вот ждем информацию с места происшествия", — сообщил РИА Новости в пятницу днем представитель бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии.

Сотрудник МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Опознаны все шестеро погибших при обрушении части дома в Ижевске
Он добавил, что последний опознанный – мужчина. Ранее были опознаны девочка, подросток, мужчина и две женщины. По словам представителя бюро судебно-медицинской экспертизы, пятеро из опознанных — это жильцы дома. А шестой человек, женщина, — это, скорее всего, посетительница или сотрудница ателье, которое было на первом этаже дома. Собеседник агентства пояснил, что сейчас родственники решают организационные вопросы, связанные с похоронами.

Власти Удмуртии со своей стороны пообещали в организации похорон семьям, у которых погибли близкие. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жильцов дома не поддаваться панике и обращаться со всеми вопросами в официальные структуры.

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© Ruptly МЧС России, YouTube/Пупырыч
Момент взрыва и последствия обрушения жилого дома в Ижевске

Должен был идти на футбол

Директор гуманитарно-юридического лицея №86, где учился погибший мальчик, Надежда Заварзина рассказала РИА Новости, что семиклассник в момент трагедии должен был быть на тренировке, но ее в этот день отменили.

"В этом подъезде пострадали пять семей, чьи дети учатся в нашем лицее. Двое детей погибли. Второклассница и семиклассник. Сейчас выяснилось, что мальчик должен был идти на футбол, а тренировку отменили. Если бы он был в это время на футболе.., может быть, не попал бы в эту беду", — сказала Заварзина.

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Тренировку отменили: погибший в Ижевске школьник должен был быть на футболе
Директор рассказала, что погибшая девочка училась во втором классе. В лицее вывешен плакат со словами соболезнования семьям погибших детей от коллектива школы.

"Еще там в одной квартире были сын и отец. Мальчик в одной комнате, папа – в другой. Где папа, там обвалилось. И папа погиб на глазах собственного сына", — добавила директор.

Кроме того, среди погибших был заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Завьяловскому району Удмуртии Ильдар Гарифуллин. По данным ведомства, Гарифуллин в 2006 году был назначен начальником отдела полиции Устиновского района города Ижевска. С 2011 года служил в должности заместителя начальника полиции по Завьяловскому району.

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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При обрушении части дома в Ижевске погиб замглавы РОВД
Прощание с погибшим пройдет в субботу в 14.00 в похоронном доме "Вознесение". Министерство внутренних дел по региону выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Судьбу дома решат совместно с жителями

Вопросы восстановления обрушившегося в Ижевске дома будут решаться совместно с жителями и местными властями, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Сегодня к концу дня уже будет предварительная информация о состоянии здания, несущих конструкций. Мы ее обязательно доведем до вас", — сказал Пучков жителям обрушившегося дома в Ижевске.

Разбор завалов частично обрушившегося жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Угроза дальнейшего обрушения дома в Ижевске сохраняется
Он отметил, что после этого совместно с жителями и местными властями будут решаться вопросы ремонта, восстановления дома, благоустройства прилегающей территории и другие проблемы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что решение об обеспечении жильцов жильем будет принято после проведения экспертизы.

"Людей, конечно, интересует вопрос с жильем — это и пятый, и шестой подъезды, и остальные. Мы не оставим людей на улице. В ближайшие сутки, пока будет проходить экспертиза по дому, все обеспечены комфортными условиями, питанием, всем необходимым. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения. В первую очередь, это пятый подъезд", — сказал Бречалов журналистам.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков и глава Удмуртии Александр Бречалов во время брифинга. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бречалов: обрушившийся в Ижевске подъезд, скорее всего, не восстановят
Он также сообщил, что весь подъезд обрушившегося жилого дома, скорее всего, не подлежит восстановлению. Он уточнил, что в подъезде 31 квартира, восемь полностью разрушены.

Коммунальщики уже подключили отопление во все квартиры частично обрушившегося дома в Ижевске, кроме пострадавшего подъезда. Дом отключен от газа, электричества и холодного водоснабжения. После завершения обследования коммунальных сетей в дом планируется подать воду, газ и электричество.

Прокуратура проверит

Прокуратура Удмуртии начала проверку состояния газового оборудования в доме, в ходе которой будет дана оценка техническому состоянию дома, работе управляющей организации и органам государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.

"Надзорные органы выяснят, насколько эти ведомства реализовывали полномочия по государственному жилищному надзору", — сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник прокурора Удмуртии Олеся Федчишина.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время брифинга, организованного в связи с обрушением жилого дома в Ижевске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бречалов: газовые сети в Ижевске проверяли перед отопительным сезоном
При этом власти сообщили, что проверяли газовые сети в Ижевске и во всей Удмуртии при подготовке к отопительному сезону.

"Это трагический случай. Чтобы мы тут не оперировали — вот, пока гром не грянет. Нет, работа постоянно ведется. Мы готовились к отопительному сезону, все системы и в городе, и в республике проверялись тщательно и под моим контролем, и под контролем главы города. Естественно, следственные органы с самых первых минут начали свою работу, позже будет вывод. Эта работа постоянная, а не с завтрашнего дня начнется что-то, что вчера не делалось", — сказал Бречалов, отвечая на вопрос, не будет ли проводиться проверка газовых сетей после обрушения дома в Ижевске.

Заседание рабочей группы Правительственной комиссии в Ижевске. 10 ноября 2017
© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Депутаты Удмуртии высказались за усиление контроля за газовым оборудованием
Депутаты Удмуртии, со своей стороны, выразили готовность выйти с законодательной инициативой по вопросу контроля за обслуживанием газового оборудования в жилых домах.

"Необходимо усилить контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах. Для этого нужно применить все имеющиеся рычаги в рамках действующего законодательства. А если их недостаточно, необходимо меры воздействия совершенствовать. При необходимости депутаты Государственного совета Удмуртской Республики готовы выйти с законодательной инициативой. Мы подробно изучим этот вопрос", — сказал РИА Новости председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получат по миллиону рублей
По его мнению, прежде всего надо обратить внимание на работу управляющих компаний, которые отвечают за весь многоквартирный дом и должны знать, в каком состоянии газовое оборудование в каждой квартире, давно ли проводилась проверка, не пора ли менять. По его словам, должен быть жесткий контроль за самими управляющими компаниями и ТСЖ в части соблюдения требований по содержанию газовых плит и колонок. Кроме того, необходимо повысить ответственность недобросовестных жильцов, которые не следят надлежащим образом за газовым оборудованием, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь всех жильцов дома. Он отметил, что не все владельцы квартир заключают договоры на обслуживание газового оборудования в своей квартире, и такие ситуации надо исключить.

Помогут власти…

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал выплатить по 1миллиону рублей семьям погибших при обрушении дома.

"Что касается погибших, членам семьи (это в законе прописано, супруг, супруга, дети на иждивении) — 1 миллион рублей за каждого погибшего. Вред здоровью легкий — 200 тысяч, тяжелый — 400 тысяч. По имуществу — от 500 до 200 тысяч рублей", — сказал Бречалов журналистам.

Кроме того, жители обрушившегося в Ижевске дома получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Сейчас, по словам Бречалова, по 10 тысяч выплачивают пострадавшим из пятого подъезда. Принято решение оказать такую помощь и жителям шестого подъезда.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк Глава МЧС РФ Владимир Пучков и глава Удмуртии Александр Бречалов во время брифинга. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава МЧС РФ Владимир Пучков и глава Удмуртии Александр Бречалов во время брифинга. 10 ноября 2017

И не только

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жильцы обрушившегося в Ижевске подъезда не успели забрать питомцев
Сбор денег для помощи семьям, пострадавшим при обрушении дома в Ижевске, организован и фондом "Сообщество". Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства Удмуртии. По словам директора фонда Ивана Черезова, "люди потеряли жильё, имущество, остались на улице, в наших силах оказать посильную помощь, в том числе финансовую".

К помощи жильцам пострадавшего дома подключились и обычные жители. Они приносят товары первой необходимости, продукты и одежду.

"Гуманитарная помощь пошла примерно с 19.00 (четверга). Приносят все. Идут целыми семьями. На моих глазах принесла семья многодетная, выпускников очень много идет. Собирают все, что пригодится. Поставщики воды спрашивали, какую воду привезти. Рестораторы звонили — узнавали, какие продукты питания нужны", — сообщила РИА Новости директор гуманитарно-юридического лицея №86, где открыт пункт приема помощи, Надежда Заварзина.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПункт приема гуманитарной помощи для пострадавших в результате обрушения части жилого панельного дома в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших в результате обрушения части жилого панельного дома в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фонд "Сообщество" начал сбор средств для пострадавших при ЧП в Ижевске
По ее информации, только из лицея отправлено около 20 машин с вещами и продуктами. Заварзина сообщила, что сотрудники школы надеялись на отклик ижевчан, но то, что помощь поступит в таком объеме, стало для них полной неожиданностью. Собрали такое большое количество продуктов и одежды, что, скорее всего, пункты приема помощи в пятницу завершат свою работу.

"Для малышей несут питание, памперсы. Сегодня стало известно о том, что необходимо для 5-месячного малыша. Родители одного из классов съездили и купили адресно", — отметила директор лицея. Она поблагодарила все классные коллективы – учителей, родителей и детей. "И дети помогли очень здорово. Одиннадцатиклассники сразу фасуют, распределяют все быстро, быстро комплектуют машины", — уточнила Заварзина.

При этом в холле лицея видно большое количество сумок с вещами. И поток людей, желающих оказать помощь землякам, не прекращается.

Первые кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске
© РИА Новости / Егор АвдеевПерейти в фотобанкЧасть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске
© РИА Новости / Егор Авдеев
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Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкПо словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
По словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВсего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.Обрушение жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Всего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой ВконтактеПока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.Обрушение части жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© Фото : аккаунт Наталии Лебедевой Вконтакте
Пока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкПострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Пострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкНа данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.Обрушение жилого дома в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
На данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкВ МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
В МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкАдминистрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Администрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.
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