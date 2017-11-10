С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку помещений аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге после сообщения о взрывоопасном предмете, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение об опасном предмете поступило около 17 часов. Ведется проверка комплекса аэропорта", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что эвакуация людей с территории аэропорта не проводилась.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.