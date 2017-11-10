Спасатели продолжили разбирать завалы на месте обрушения дома в Ижевске

ИЖЕВСК, 10 ноя – РИА Новости. Спасатели МЧС удалили опасные нависающие конструкции и продолжили разбор завалов на месте обрушения дома в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек. Все они уже опознаны.

Сотрудникам МЧС угрожали не только железобетонные обломки, но и бытовая техника, которая осталась в частично обрушившихся помещениях. Спасатели удалили конструкции, которые могли обрушиться во время разбора, и приступили к ликвидации основного объема завалов, которые по высоте достигают почти двух этажей.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают региональные пожарно-спасательные отряды из Красноярска, Приволжского регионального центра, аэромобильная группировки Пермского края, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Общая группировка составляет 585 человек, 90 единиц техники.