В Подмосковье арестант распространял экстремистские материалы с телефона

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Арестанта в подмосковном СИЗО уличили в распространении экстремистских материалов с мобильного телефона, сообщает в пятницу ГСУ СК России по Московской области.

"Следствием установлено, что 2 марта 2017 года подозреваемый, находясь в СИЗО-1 УФСИН России по Московской области в Ногинском районе, используя неустановленное мобильное устройство, осуществлял размещение в открытом доступе сети "Интернет" видеоматериалов со своим участием, содержащих признаки экстремизма", — говорится в сообщении.

В отношении 25-летнего арестанта возбуждено уголовное дело.