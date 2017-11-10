В Ростехнадзоре назвали причины аварии на руднике "Мир"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Основными причинами аварии на руднике "Мир" компании "Алроса" стали нарушения в проектных решениях и правил промышленной безопасности, сообщил журналистам глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
"Комиссией были разработаны организационные и технические мероприятия по локализации и устранению причин аварии. Определены 16 должностных лиц, ответственных за возникновение аварии", — отметил Алешин, добавив, что выводы расследования будут переданы заинтересованным ведомствам, в том числе, в Следственный комитет.
В начале августа на руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирном произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии — почти 11%. Кроме рудника "Мир", "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".