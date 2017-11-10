В Ростехнадзоре назвали причины аварии на руднике "Мир"

Цветы и свечи у памятного камня рядом со зданием администрации рудника Мир. 29 августа 2017

Цветы и свечи у памятного камня рядом со зданием администрации рудника Мир. 29 августа 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Основными причинами аварии на руднике "Мир" компании "Алроса" стали нарушения в проектных решениях и правил промышленной безопасности, сообщил журналистам глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

"Комиссия завершила расследование аварии. Основные выводы заключаются в следующем. Первое добыча на руднике мир проводилась в аномально сложных горно-геологических условиях, опыта проектирования и эксплуатации подобных объектов ранее не было. Проектанты не смогли учесть все эти сложности. Поэтому в самих проектах наши эксперты нашли ошибки… Также не обошлось и без того что были нарушены правила промышленной безопасности", — сказал Алешин.

"Комиссией были разработаны организационные и технические мероприятия по локализации и устранению причин аварии. Определены 16 должностных лиц, ответственных за возникновение аварии", — отметил Алешин, добавив, что выводы расследования будут переданы заинтересованным ведомствам, в том числе, в Следственный комитет.

Президент "Алросы" Сергей Иванов, в свою очередь сообщил, что компания изучит акт Ростехнадзора и не исключает, что "причастных лиц к аварии будет больше", будут приняты соответствующие кадровые решения".

В начале августа на руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирном произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии — почти 11%. Кроме рудника "Мир", "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".