Сестра полковника Захарченко не знает, откуда в ее квартире взялся "клад"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сестра полковника МВД Дмитрия Захарченко не знает, откуда в ее столичной квартире появился "клад" с наличностью почти на 9 миллиардов рублей и золотой слиток, сообщил в пятницу в Никулинском суде Москвы ее представитель.

По словам представителя Разгоновой, она приобрела квартиру на Ломоносовском проспекте (где были найдены почти 9 миллиардов рублей наличными в разной валюте), наняла фирму для ремонта в ней и закупала мебель, в этот период она не проживала в указанной квартире, сказал ее представитель.

"Моя доверительница Ирина Разгонова не знает, откуда там появились деньги и золотой слиток", — сказал юрист, отвечая на вопрос судьи Елены Кузнецовой.

Представитель отца полковника Захарченко Виктор Емельянов рассказал, что доступа к "кладовке, где были обнаружены деньги", никто из указанных лиц не имел.

"Там была комната, закрытая на замок, из этой комнаты был вход в кладовку, где лежали деньги, она тоже была закрыта на ключ. Доступа в это помещение у них (у Ирины Разгоновой и других ответчиков по иску Генпрокуратуры) не было", — сказал он.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.