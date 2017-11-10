Жители Ижевска приносят продукты и одежду пострадавшим при обрушении дома

Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших в результате обрушения части жилого панельного дома в Ижевске. 10 ноября 2017

Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших в результате обрушения части жилого панельного дома в Ижевске. 10 ноября 2017

ИЖЕВСК, 10 ноя – РИА Новости. Товары первой необходимости, продукты и одежду для пострадавших при обрушении дома в Ижевске приносят целыми семьями, сообщила РИА Новости директор гуманитарно-юридического лицея №86, где открыт пункт приема помощи, Надежда Заварзина.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек. Все они уже опознаны. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не обнаружено. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

"Гуманитарная помощь пошла примерно с 19.00 (четверга). Приносят все. Идут целыми семьями. На моих глазах принесла семья многодетная, выпускников очень много идет. Собирают все, что пригодится. Поставщики воды спрашивали, какую воду привезти. Рестораторы звонили — узнавали, какие продукты питания нужны", — сказала Заварзина.

По ее информации, только из лицея отправлено около 20 машин с вещами и продуктами. Заварзина сообщила, что сотрудники школы надеялись на отклик ижевчан, но то, что помощь поступит в таком объеме, стало для них полной неожиданностью. Собрали такое большое количество продуктов и одежды, что, скорее всего, пункты приема помощи в пятницу завершат свою работу.

"Для малышей несут питание, памперсы. Сегодня стало известно о том, что необходимо для 5-месячного малыша. Родители одного из классов съездили и купили адресно", — отметила директор лицея. Она поблагодарила все классные коллективы – учителей, родителей и детей. "И дети помогли очень здорово. Одиннадцатиклассники сразу фасуют, распределяют все быстро, быстро комплектуют машины", — уточнила Заварзина.

При этом в холле лицея видно большое количество сумок с вещами. И поток людей, желающих оказать помощь землякам, не прекращается.