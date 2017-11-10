В Татарстане завели дело против сотрудников гостиницы

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц гостиницы "Кварт" в Татарстане, где пьяный мужчина развращал двух несовершеннолетних, а также изнасиловал женщину, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике.

По данным следствия, житель Татарстана в ночь на 4 ноября проник в гостиницу "Кварт" и совершил действия сексуального характера в отношении девочек 2004 и 2005 годов рождения, а также изнасиловал 37-летнюю женщину. По подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний Алмаз Нуриев, который признал свою вину, против него было возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Развратные действия".

"Проведена доследственная проверка в отношении должностных лиц ПАО "Кварт" и ЧОП "Сфинкс", ответственных за обеспечение безопасности постояльцев гостиницы. Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.

Следствие подчеркивает, что сотрудники гостиницы ПАО "Кварт", а также ООО ЧОП "Сфинкс" оказывавшие охранные услуги, не обеспечили соответствующим образом контрольно-пропускной режим.