Угрозы "минирования" в Ижевске не подтвердились

Прохожие наблюдают за ходом работ служб МЧС РФ по расчистке завалов частично обрушившегося жилого панельного дома на Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Прохожие наблюдают за ходом работ служб МЧС РФ по расчистке завалов частично обрушившегося жилого панельного дома на Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

УФА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией Удмуртии обследовали аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал Ижевска на предмет взрывных устройств; опасных предметов не обнаружено, сообщил РИА новости начальник пресс-службы МВД по Удмуртской республике Николай Коротояцкий.

"Сотрудники МВД совместно с Росгвардией после получения анонимного звонка о "минировании" нескольких объектов в городе обследовали здание аэропорта и два вокзала: железнодорожный и автовокзал, никаких опасных предметов не обнаружено. Объекты работают в штатном режиме",- сказал агентству Коротояцкий.

Ранее источник в правоохранительных органах Ижевска сообщил РИА Новости, что неизвестные сообщили о "заминировании" аэропорта, ж/д вокзала и четырех школ. Официальный представитель Росгвардии сообщал, что после анонимного звонка о взрывных устройствах в нескольких городских объектах правоохранители начали обследование.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.