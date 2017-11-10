Суд вернул кипрскому офшору займ, выданный на "дом для Чубайса"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск зарегистрированной на Кипре компании O1 Trust Services ltd, которая, по данным СМИ, принадлежит другу главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса бизнесмену Борису Минцу, взыскав с швейцарской JSK SFO Consept AG более 24 миллионов долларов, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда.

Истец потребовал от JSK SFO Consept AG и второго ответчика — московского ООО "СФО Концепт Консалтинг" — выплатить задолженность по двум договорам займа от 3 апреля 2012 года и 1 октября 2012 года. Как ранее сообщал Forbes, займы выдавались на постройку дома для Чубайса в деревне Переделки Одинцовского района Подмосковья. Иск поступил в столичный арбитраж в сентябре 2016 года. Как также отмечал Forbes, SFO до того, как российским чиновникам запретили владеть зарубежными активами, принадлежала Чубайсу, позже он ее продал.

Как следует из материалов арбитражных дел, на имущество SFO Consept в деревне Переделки — земельный участок площадью 15 соток, жилой дом площадью 2,6 тысячи квадратных метров, гостевой дом, дом охраны, гараж и газопровод высокого давления — наложен арест в рамках дела по иску кипрской Crizna Holdings Ltd к SFO Consept AG и "СФО Концепт Консалтинг" о взыскании 7,8 миллиона долларов. В том деле арбитражный суд Брянской области в марте удовлетворил иск.

Представитель ответчика ранее представил в арбитраж Москвы четыре отчета об оценке недвижимого имущества, согласно которым его стоимость превышает 30 миллионов долларов. По словам истца, на самом деле она "значительно меньше". Суд назначал оценочную экспертизу, но ее результаты пока не сообщаются.

Представитель Чубайса в марте сообщал РИА Новости, что Чубайс "железно решил" подать заявление в полицию за вымогательство и клевету на своего бывшего компаньона Илью Сучкова, которому глава УК "Роснано" продал SFO Consept. Как писала газета "Ведомости", швейцарская компания была передана Сучкову с кредитами на 20 миллионов долларов. Примерно за эту сумму Чубайс и рассчитывал выкупить недвижимость, однако по завершении строительства SFO заявила, что участок и дом стоят по меньшей мере 50 миллионов долларов, рассказал газете знакомый Чубайса.

Чубайс также писал в соцсетях, что за отказ от покупки дома по "неадекватной" цене ему стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров с угрозой их публикации. По мнению Чубайса, публикации с утверждениями, что предправления "Роснано" занимался легализацией денежных средств через продажу недвижимости, были инициированы Сучковым, сказал "Ведомостям" представитель Чубайса.