Аэропорт, вокзал и школы эвакуируют в Ижевске из-за звонка о "минировании"

УФА, 10 ноя — РИА Новости. Правоохранители проверяют ряд зданий в Ижевске на предмет обнаружения взрывных устройств, сообщили РИА Новости в Росгвардии.
По данным источника в правоохранительных органах, после анонимного звонка о "минировании" проводится эвакуация людей из зданий аэропорта, железнодорожного вокзала и нескольких школ.
"В Росгвардию региона поступила из дежурной части республиканского МВД заявка о необходимости проверки нескольких объектов в городе на предмет обнаружения взрывных устройств. Инженерно-техническая группа Росгвардии Удмуртской Республики в настоящее время приступила к обследованию этих объектов", — сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии, не уточнив, о каких именно зданиях идет речь.
Он отметил, что сотрудники ОМОН и МВД проводят оцепление потенциально опасных территорий.
Ранее сообщалось о волне анонимных звонков о "минировании" пунктов временного размещения, где находились жильцы частично обрушившегося дома в Ижевске. Представитель правительства Удмуртии рассказал РИА Новости, что республиканские власти не раскрывают адреса ПВР, чтобы обезопасить людей от анонимных звонков.
В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек, среди которых, по данным источника в экстренных службах региона, двое детей.