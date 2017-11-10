Аэропорт, вокзал и школы эвакуируют в Ижевске из-за звонка о "минировании"

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

УФА, 10 ноя — РИА Новости. Правоохранители проверяют ряд зданий в Ижевске на предмет обнаружения взрывных устройств, сообщили РИА Новости в Росгвардии.

По данным источника в правоохранительных органах, после анонимного звонка о "минировании" проводится эвакуация людей из зданий аэропорта, железнодорожного вокзала и нескольких школ.

"В Росгвардию региона поступила из дежурной части республиканского МВД заявка о необходимости проверки нескольких объектов в городе на предмет обнаружения взрывных устройств. Инженерно-техническая группа Росгвардии Удмуртской Республики в настоящее время приступила к обследованию этих объектов", — сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии, не уточнив, о каких именно зданиях идет речь.

Он отметил, что сотрудники ОМОН и МВД проводят оцепление потенциально опасных территорий.

В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что в проверяемых объектах проводится эвакуация. "Известно, что звонивший аноним сообщил о бомбе в здании аэропорта, железнодорожного вокзала и трех школ. Чуть позже был звонок о минировании четвертой школы", — уточнил он.

Ранее сообщалось о волне анонимных звонков о "минировании" пунктов временного размещения, где находились жильцы частично обрушившегося дома в Ижевске. Представитель правительства Удмуртии рассказал РИА Новости, что республиканские власти не раскрывают адреса ПВР, чтобы обезопасить людей от анонимных звонков.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек, среди которых, по данным источника в экстренных службах региона, двое детей.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.