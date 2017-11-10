Во ФСИН объяснили, почему не надели на Бученкова электронный браслет

МОСКВА, ноя — РИА Новости. Электронный браслет не надели на фигуранта "болотного дела" Дмитрия Бученкова, так как это не обязательно по закону, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
"Технические средства контроля за нахождением Бученкова в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста не применялись. Согласно статье 107 УПК РФ, применение технических средств не носит обязательный характер", — пояснили во ФСИН.
В ведомстве также сообщили, что будет проведена служебная проверка уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Московской области. При этом в ведомстве пояснили, что сотрудники инспекции контролировали исполнение Бученковым наложенных судом ограничений: приходили к нему не реже двух раз в неделю в любое время, кроме ночи.
"Седьмого ноября 2017 в ходе очередной проверки по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста сотрудником уголовно-исполнительной инспекции установлен факт отсутствия Бученкова по месту жительства", — сообщили во ФСИН.
Бученков обвиняется в участии в массовых беспорядках и в драках с полицейскими, виновным он себя не признает. Защита обвиняемого утверждает, что в день беспорядков его не было в Москве и у него есть алиби.
В массовых беспорядках на Болотной площади, которые произошли в мае 2012 года, пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.