Во ФСИН объяснили, почему не надели на Бученкова электронный браслет

МОСКВА, ноя — РИА Новости. Электронный браслет не надели на фигуранта "болотного дела" Дмитрия Бученкова, так как это не обязательно по закону, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

Прокурор в пятницу в суде сообщил, что Бученков сбежал из-под домашнего ареста и, возможно, находится в одной из европейских стран. Адвокат Илья Новиков со своей стороны заявил, что о месте нахождения своего подзащитного не осведомлен.

"Технические средства контроля за нахождением Бученкова в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста не применялись. Согласно статье 107 УПК РФ, применение технических средств не носит обязательный характер", — пояснили во ФСИН.

В ведомстве также сообщили, что будет проведена служебная проверка уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Московской области. При этом в ведомстве пояснили, что сотрудники инспекции контролировали исполнение Бученковым наложенных судом ограничений: приходили к нему не реже двух раз в неделю в любое время, кроме ночи.

Нарушений с его стороны выявлено не было, предпосылок к совершению противоправных действий не установлено, отметили во ФСИН.

"Седьмого ноября 2017 в ходе очередной проверки по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста сотрудником уголовно-исполнительной инспекции установлен факт отсутствия Бученкова по месту жительства", — сообщили во ФСИН.

Бученков обвиняется в участии в массовых беспорядках и в драках с полицейскими, виновным он себя не признает. Защита обвиняемого утверждает, что в день беспорядков его не было в Москве и у него есть алиби.

В массовых беспорядках на Болотной площади, которые произошли в мае 2012 года, пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.