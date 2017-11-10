В Воронеже нашли мужчину с четырехлетней внучкой

ВОРОНЕЖ, 10 ноя — РИА Новости. Мужчина и его четырехлетняя внучка, которые в четверг вышли из дома в Воронеже и пропали, нашлись, сообщает в пятницу региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что утром в четверг 50-летний мужчина вместе с четырехлетней внучкой ушли из квартиры многоэтажного жилого дома по улице Хользунова и не вернулись.

"Удалось установить местонахождение пропавших. Девочка была опрошена следователями СК в присутствии психолога и законных представителей, также приняты объяснения от ее дедушки и родителей. Противоправных действий в отношении разыскиваемых не совершено", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, в настоящее время жизни и здоровью мужчины и ребенка ничего не угрожает. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.