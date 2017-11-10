Евкуров поблагодарил полицейских, отразивших нападение на пост ДПС

НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров лично поблагодарил сотрудников полиции, отразивших нападение на пост ДПС в Назрановском районе республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Вечером в воскресенье двое жителей республики обстреляли сотрудников полиции, несших дежурство на посту ДПС у поселка Яндаре. Один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство. В результате шестеро сотрудников полиции получили ранения, один из них погиб. Второй нападавший был ликвидирован в ходе завязавшегося боестолкновения. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Личности нападавших установлены.

Евкуров специально заехал на пост ДПС, чтобы поблагодарить обслуживающих его сотрудников полиции за смелость и мужество. "Вы дали достойный отпор нападавшим, повели себя как настоящие мужчины. Я горжусь вами", — заявил глава Ингушетии полицейским.

Он призвал сотрудников правоохранительных органов трудиться в таком же духе и поддерживать друг друга в самых сложных ситуациях.

"Поступок лейтенанта полиции Исраила Богатырева, погибшего при нападении на пост, Евкуров назвал геройским", — отмечает пресс-служба.

Ранее глава Ингушетии сообщил, что Богатырев будет представлен к государственной награде. Несмотря на полученные ранения, полицейский предпринял грамотные действия, ответно ранив преступника, который впоследствии совершил самоподрыв.