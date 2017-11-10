Суд оштрафовал начальника смены школы в Коми, где дети обожглись борщевиком

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Начальник смены летнего отдыха Пажгинской специальной школы-интерната №15 в Коми, воспитанники которой получили ожоги при вырубке борщевика, приговорена к уплате штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в июле обвиняемая не менее двух раз давала указание воспитателям и воспитанникам одного из отрядов провести рубку борщевика, который рос на территории образовательного учреждения. В результате два воспитанника отряда 1999 и 2000 годов рождения получили ожоги.

"По результатам судебного рассмотрения обвиняемой назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены работники образовательного учреждения и минобрнауки Коми, причастные к нарушению прав детей, добавили в ведомстве.