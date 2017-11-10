Хлопок на заводе в Пензе сорвал уроки в школе

САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Угрозы населению в результате хлопка на дрожжевом заводе в центре Пензы, по предварительным данным Роспотребнадзора, нет. В близлежащей школе в пятницу отменили учебные занятия. По информации службы спасения, сам завод продолжает работать в штатном режиме.

Информация об инциденте на дрожжевом заводе в центре Пензы поступила около 11.00 мск. По данным МВД, на предприятии произошел хлопок, никто не пострадал. Местные СМИ пишут, что хлопок на дрожжевом заводе мог произойти из-за выброса газа.

"Оперативная группа на месте работает, пока делают все необходимые замеры. По предварительным данным, никакой опасности для населения нет", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора Вера Быкова.

Источник в экстренных службах области сообщил РИА Новости, что хлопок произошел при сливании жидкости из бака с раствором аммиака. "Крышка этого бака отлетела в стоящее напротив здание УМВД по Пензе, побила окна, никто не пострадал", — отметил собеседник агентства.

В городском управлении образования пояснили агентству, что поскольку после хлопка на заводе пошел запах, было принято решение отменить занятия в расположенной поблизости гимназии №44, чтобы не спровоцировать у детей аллергических реакций.

"Приостановили учебные занятия в 44-й гимназии пока на сегодня. Детей отправили по домам, а тех детей, чьи родители не смогли их забрать, отправили в близлежащую школу подождать родителей", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что никто не пострадал, здание гимназии никаких повреждений не получило.

Между тем начальник поисково-спасательной службы пензенского пожарно-спасательного центра Александр Стульников заявил РИА Новости, что инцидент не отразился на работе предприятия. "Завод работает в штатном режиме", — отметил он.

Замруководителя управления Росприроднадзора по Пензенской области Евгений Ершов пояснил РИА Новости, что инцидент на дрожжевом заводе не станет предметом проверки ведомства.

В офисе Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в Пензе отказались сообщить информацию о том, будет ли ведомство проводить проверку в связи с хлопком на дрожжевом заводе. "Такую информацию не даем", — сказала собеседница агентства.

На дрожжевом заводе "Пензенский" также отказались прокомментировать инцидент. "Комментариев не даем", — заявили в приемной руководителя предприятия.

Пензенский дрожжевой завод расположен в центре Пензы на улице Московской и занимается производством прессованных хлебопекарных дрожжей.