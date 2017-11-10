Хлопок на заводе в Пензе сорвал уроки в школе

САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Угрозы населению в результате хлопка на дрожжевом заводе в центре Пензы, по предварительным данным Роспотребнадзора, нет. В близлежащей школе в пятницу отменили учебные занятия. По информации службы спасения, сам завод продолжает работать в штатном режиме.
"Оперативная группа на месте работает, пока делают все необходимые замеры. По предварительным данным, никакой опасности для населения нет", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора Вера Быкова.
Источник в экстренных службах области сообщил РИА Новости, что хлопок произошел при сливании жидкости из бака с раствором аммиака. "Крышка этого бака отлетела в стоящее напротив здание УМВД по Пензе, побила окна, никто не пострадал", — отметил собеседник агентства.
В городском управлении образования пояснили агентству, что поскольку после хлопка на заводе пошел запах, было принято решение отменить занятия в расположенной поблизости гимназии №44, чтобы не спровоцировать у детей аллергических реакций.
"Приостановили учебные занятия в 44-й гимназии пока на сегодня. Детей отправили по домам, а тех детей, чьи родители не смогли их забрать, отправили в близлежащую школу подождать родителей", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что никто не пострадал, здание гимназии никаких повреждений не получило.
Между тем начальник поисково-спасательной службы пензенского пожарно-спасательного центра Александр Стульников заявил РИА Новости, что инцидент не отразился на работе предприятия. "Завод работает в штатном режиме", — отметил он.
Замруководителя управления Росприроднадзора по Пензенской области Евгений Ершов пояснил РИА Новости, что инцидент на дрожжевом заводе не станет предметом проверки ведомства.
Появились первые кадры с места ЧП на дрожжевом заводе в Пензеhttps://t.co/a6ESjc40a4#Пенза #НовостиПензы pic.twitter.com/9XibOPQEI9— ИА "PenzaNews" (@PenzaNews) 10 ноября 2017 г.
В офисе Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в Пензе отказались сообщить информацию о том, будет ли ведомство проводить проверку в связи с хлопком на дрожжевом заводе. "Такую информацию не даем", — сказала собеседница агентства.
На дрожжевом заводе "Пензенский" также отказались прокомментировать инцидент. "Комментариев не даем", — заявили в приемной руководителя предприятия.
Пензенский дрожжевой завод расположен в центре Пензы на улице Московской и занимается производством прессованных хлебопекарных дрожжей.