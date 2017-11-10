С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в пятницу оставил без изменений приговор в виде 5 лет колонии общего режима гендиректору петербургского авиационного учебного центра "Крылья Невы" Андрею Кочарыгину за подделку документов для пилотов, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По версии следствия, Кочарыгин с ноября 2009 по февраль 2013 года незаконно изготовил документы, подтверждающие прохождение более 50 человек курсов обучения в данной компании и наличие у них квалификации пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. За это он получил от них вознаграждение в размере от 5 до 200 тысяч рублей, а всего более пяти миллионов рублей.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Московского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Андрея Кочарыгина. В апелляционной жалобе Кочарыгин просил суд изменить приговор и назначить наказание с применением статьи 73 УК РФ (условное осуждение)", — говорится в сообщении.

В сообщении ОПС отмечается, что судом первой инстанции Кочарыгин был признан виновным в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3, и 57 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору и коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия).

Согласно приговору суда, Кочарыгину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься организационно-распорядительной деятельностью, связанной с управлением всеми видами воздушных транспортных средств сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования в качестве свидетелей допрошены более 450 человек, проходивших обучение в компании "Крылья Невы". В апреле 2014 года Кочарыгин полностью признал вину в совершенном преступлении.