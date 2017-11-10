Калининградская прокуратура проверит наличие гринкарты у депутата Рудникова

КАЛИНИНГРАД, 10 ноя — РИА Новости. Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту возможного наличия у арестованного депутата областной думы и издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова вида на жительство США (гринкарты), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Рудников находится под стражей до 1 января 2018 года. Его обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег (50 тысяч долларов) у руководителя регионального следственного управления СК России генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал у генерала деньги за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева.

"Прокуратура проводит проверку по факту возможного наличия у Рудникова американского вида на жительство", — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В эфире регионального государственного телевидения в четверг был продемонстрирован документ, якобы изъятый правоохранителями при обыске редакции Рудникова. Фото гринкарты было предоставлено "источником правоохранительных органах". Этот документ подтверждает вид на жительство в США у человека, не являющегося гражданином этой страны, и дает возможность трудоустройства. Известно, что сын Рудникова постоянно проживает в США.

Согласно закону "О статусе депутата Калининградской областной думы" (статья 3) в случае приобретения депутатом гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, полномочия депутата прекращаются досрочно.

Ранее сообщалось, что Союз журналистов России крайне обеспокоен ситуацией вокруг калининградской газеты "Новые колеса" и ее издателя Игоря Рудникова и берет это дело на прямой контроль. Как отмечалось в сообщении СЖР, "в ближайшем окружении Рудникова утверждают, что он стал жертвой провокации". Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить на период следствия Рудникова.

Газета "Новые колеса" выходит в регионе с 1995 года, позиционирует себя как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе.