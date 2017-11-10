После взрыва боеприпаса в Забайкалье возбудили уголовное дело

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух военных при взрыве боеприпаса в Забайкалье, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.

Ранее Минобороны сообщило, что офицер и контрактник погибли, еще один офицер и четверо военных были ранены при самопроизвольном подрыве боеприпаса в Забайкальском крае. Для установления причин происшествия на полигон вылетела комиссия Восточного военного округа.

"По факту ранения и гибели военнослужащих войсковой части 06705… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что взрыв произошел во время работ по сплошной очистке от неразорвавшихся боеприпасов территории полигона Цугол. Причина его пока не установлена.

"Военные следователи выехали на место происшествия и приступят к его осмотру по окончании разминирования. Для оказания практической и методической помощи направлен следователь-криминалист военного следственного управления СК РФ по Восточному военному округу", — отмечает ведомство.