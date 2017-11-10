В Улан-Удэ, где произошла авария на коллекторе, доставили 50 тонн воды

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военные доставили 50 тонн воды в Улан-Удэ, где из-за аварии на коллекторе почти 100 тысяч жителей остались без водоснабжения и частично — без отопления, сообщает в пятницу пресс-служба Восточного военного округа.

Ранее местные власти сообщили, что авария произошла в четверг около 17.00 (12.00 мск). Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Специалисты работают в круглосуточном режиме.

"Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в республике Бурятия, организовали подвоз воды населению, проживающего в районах города, пострадавших от крупной коммунальной аварии. Доставка воды осуществляется автомобильными цистернами АЦТП-5. Всего выделено 10 автоцистерн объемом пять тонн", — говорится в сообщении.