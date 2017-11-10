В Петербурге эвакуировали жилой дом из-за сообщения о "минировании"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Жильцов дома в Калининском районе Санкт-Петербурга экстренно эвакуировали из-за анонимного сообщения о "минировании", опасные предметы в ходе проверки не обнаружены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Сегодня днем из-за сообщения о якобы заложенной бомбе была проведена эвакуация людей из жилого дома на Тихорецком проспекте, 9, корпус 1", — сказал собеседник агентства.

По его словам, была проведена проверка здания, которая показала, что сообщение о "минировании" было ложным. Личность звонившего устанавливается.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.